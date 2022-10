Gerry Hamstra reageert fel na vragen over situatie Ajax: ‘Kritiek mag, maar kom dan met argumenten’

Gerry Hamstra heeft zich flink gestoord aan de kritische geluiden die hij de afgelopen tijd opving over de prestaties van Ajax en het transferbeleid. De technisch manager, die samen met Klaas-Jan Huntelaar naar voren werd geschoven na het vertrek van Marc Overmars, beet vlak voor de aftrap van Ajax - Liverpool in een interview bij RTL7 stevig van zich af.

,,Na het vertrek van Overmars is het heel hectisch geweest en kom je in een hele rare fase terecht. Een nieuwe trainer, tien nieuwe spelers, het is een mooie achtbaan geweest”, zo schetst hij zijn situatie. Na de vraag of het frustrerend is dat de meeste aankopen vooral op de bank zitten, verandert zijn toon.

,,Is dat zo, wat je zegt? Van de tien aankopen waren er drie geblesseerd, twee hebben gewoon gespeeld en Brobbey en Francisco Conceição zijn mede met het oog op de toekomst gehaald. De context en de nuance zijn helemaal weg. Ik vind het prima als er kritiek is, dat hoort erbij. Maar het ligt allemaal wat genuanceerder. Als Kaplan, Wijndal en Sanchez geblesseerd zijn, dan zijn ze geblesseerd...”

Hamstra ligt naar eigen zeggen niet wakker van de kritiek. ,,We leven gelukkig in een vrij land, kritiek hoort erbij en iedereen mag zijn mening geven. En ik loop al dertig jaar mee. Dus wat dat betreft heb ik er geen problemen mee. Maar je moet wel met goede argumenten voor de dag komen.”

Hamstra heel tevreden over Schreuder

Volgens Hamstra heeft Ajax het vertrek van veel basisspelers en van trainer Erik ten Hag goed opgevangen en hij is dan ook tevreden over de afgelopen transferzomer. ,,Je moet terug naar 1997 voor zoveel mutaties, dus als je in een situatie komt waar je tien nieuwe spelers haalt en er tien weggaan, dan kan je alleen maar concluderen dat Alfred Schreuder en zijn staf een geweldige prestatie leveren.”

,,We staan bovenaan in de competitie, vier punten los. We hebben twee punten meer dan vorig jaar op dit moment. Dus we staan er goed voor, maar je moet ook reëel zijn. We willen kampioen worden en Europees overwinteren, dat is een hele heldere doelstelling.”

Dat die overwintering hoogstwaarschijnlijk niet in de Champions League zal zijn, doet daar volgens Hamstra niks aan af. ,,Weet je hoe vaak Ajax de afgelopen jaren overwinterd heeft in de Champions League? Weet je dat?”, reageert hij fel. ,,Dat bedoel ik met dat je goed moet argumenteren. De laatste acht jaar heeft Ajax twee keer overwinterd.”

,,Natuurlijk blijven we die ambitie houden. Maar je zit in een poule met Liverpool, dat de laatste vijf jaar drie keer in de Champions League-finale heeft gestaan. En met Napoli, dat nog nooit zo goed in vorm is geweest. Natuurlijk willen we bij de bovenste twee komen, maar dat is nu eenmaal geen appeltje eitje voor een Nederlandse club.