Gertjan Verbeek stelt zelfs immer vrolijke Ally de Aap teleur

WK-kwalificatie Leeuwinnen eerste in de poule na ‘irritante wedstrijd’ op Cyprus: ‘Het niveau gaat nergens over’

23 oktober De Leeuwinnen hebben korte metten gemaakt met Cyprus, dat van geluk mocht spreken dat de dubbele cijfers uitbleven in Larnaca. Mede door drie goals van Jill Roord werd het 0-8. Door een misstap van Tsjechië staat Oranje nu eerste in groep C van de kwalificatiecyclus voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.