Geruchten steeds hardnekkiger: Wiegman moet bondscoach Engelse vrouwen worden

Phil Neville stopt na 2021 als bondscoach van de Engelse vrouwen en de FA is dan ook druk bezig met het zoeken van een opvolger. Wiegman staat nog een jaar onder contract bij de KNVB en besprekingen over een langere verbintenis zijn nog niet afgerond. De Engelse voetbalbond zou bereid zijn om tot na de Olympische Spelen van volgend jaar op Wiegman te wachten. De Leeuwinnen hebben zich immers geplaatst voor de Spelen in Tokio.

De 43-jarige Neville werd in januari 2018 aangesteld als bondscoach en tekende een contract tot en met het EK van 2021. Dat EK werd overigens wel verplaatst naar 2022 vanwege het coronavirus. De Olympische Spelen worden wél volgend jaar gehouden. Het is echter nog niet duidelijk of Neville de coach is die de Engelsen zal leiden in Tokio.