Gesloten deur voor Roda JC-investeerder Garcia de la Vega

Ten Hag geniet: ‘Met 0-3 winnen in Mestalla, dat gebeurt een ploeg niet zo vaak’

0:01 Ajax-Trainer Erik ten Hag had in de geslaagde uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) in de Champions League genoten van zijn ploeg. ,,We hebben bij vlagen geweldig gespeeld, met veel creativiteit”, sprak hij opgetogen bij Ziggo Sport. ,,Met 0-3 winnen hier in Mestalla, dat gebeurt een ploeg niet zo vaak. Ze hebben geweldig gevochten en veel kansen gecreëerd.”