Gestopt seizoen eredivisie telt mee voor de tv-pot, PSV neemt vierde plek tien jaar lang mee

Column Het is maar een idee hoor: misschien bij de volgende pandemie eerst even nadenken

30 mei Volgens Sjoerd Mossou is de voetballerij de enige branche ter wereld die zélf smeekte de boel op slot te gooien. ,,Vrijwel overal in Europa mogen voetballers straks weer voetballen, behalve in Nederland. Het is maar een idee hoor, maar misschien bij de volgende pandemie eerst even nadenken, samen optrekken, kalm de scenario’s uitwerken. Dan pas roepen en gillen.”