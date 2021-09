Getergd AZ wint eindelijk weer eens en klimt uit gevarenzone

Na vier nederlagen in vijf duels heeft AZ eindelijk weer eens kunnen winnen in de eredivisie. De nummer van vorig seizoen was getergd door de recente nederlagen in Overijssel tegen Heracles en FC Twente en ging in Alkmaar al direct goed van start tegen Go Ahead. De vroege voorsprong mondde uit in een ruime 5-0 overwinning die goed zal zijn voor het gemoed.

Door Nik Kok

AZ was het duel begonnen zonder verdediger Timo Letschert in de wedstrijdselectie. Hij zit een disciplinaire schorsing uit nadat hij donderdagavond niet mee terug was gereden met de spelersbus na zijn ultravroege wissel. Dit omdat hij twee keer opzichtig in de fout was gegaan en zo de 3-1 nederlaag inleidde.

Een disciplinaire schorsing, dat kon er ook nog wel bij, bij AZ waar dit seizoen niks lijkt te lopen zoals gehoopt na de drukke transferzomer waar het vijf basisspelers kwijtraakte en hun vervangers nog nauwelijks adequaat lijken te zijn. Onder die zware omstandigheden wachtte gisteren dan de dit seizoen fris spelende promovendus Go Ahead Eagles dat er zo heel aardig voor staat . Normaal geen wedstrijd om je zorgen om te maken zou je zeggen maar in de huidige vorm waarin AZ verkeert wel.

Vroege goal Karlsson

Volledig scherm © ANP Maar het onder druk staande AZ kende in Alkmaar de start die het zich wenste door een vroege openingstreffer van Jesper Karlsson die voorbereidend werk van de geplaagde spits Vangelis Pavlidis beheerst afrondde.

Aan alles was te zien dat AZ getergd was tegen Go Ahead Eagles, de tegenstander die in de vorige speelronde nog zo aardig partij gaf aan PSV. Dat Go Ahead kreeg zondagmiddag in Alkmaar nauwelijks de kans om zich onder de druk van AZ uit te spelen. Voor rust nog kwam de ploeg van trainer Pascal Jansen op 2-0 door een geslaagde voorzet van Yukinari Sugawara die alle ruime kreeg om de koppende Dani de Wit te bedienen die sowieso een goede wedstrijd speelde.

Kritiek op de leiding

Bij de invalbeurt van oud Go Ahead-speler Sam Beukema twintig minuten voor tijd veerde het AZ-publiek nog op. De nog nauwelijks ingezette zomeraanwinst heeft zich in korte tijd zonder veel speelminuten razend populair gemaakt in Alkmaar al kan het gejuich ook niet helemaal los worden gezien van kritiek aan het adres van de technische leiding bij de club die tot nu toe weigerde om hem vaker in te zetten.

De zege kwam voor AZ in de tweede helft niet in gevaar terwijl AZ in de slotfase nog uitliep naar een ruime 5-0 overwinning door een benutte strafschop van Jesper Karlsson, een goal van invaller Zakaria Aboukhlal en een fraaie treffer van Tijjani Reijnders.

Donderdag kan AZ het positieve gevoel een vervolg geven in de Conference League en zo het puntenverlies dat het opliep tegen Randers in eigen huis goed maken tegen het Tsjechische Jablonec.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.