Giakoumakis, Doekhi en Koopmeiners van ongekende waarde, regen aan onvoldoendes bij ADO en Emmen

RapportcijfersDanilho Doekhi maakte zijn eerste eredivisietreffer en is een rots in de branding voor Vitesse. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden. Net als AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners die met twee treffers belangrijk was voor zijn ploeg. Topscorer Georgios Giakoumakis maakte er zelfs nog twee meer en is van ongekende waarde voor VVV. Hij kreeg ook een 8.

Hekkensluiter FC Emmen ging met ruime cijfers onderuit tegen Heracles en daarbij zag de laatste linie van de Drentse club er matig uit. Zowel doelman Dennis Telgenkamp als de verdedigers Miguel Araujo en Ricardo van Rhijn kregen een 4. Ook de ADO-verdedigers Daryl Janmaat en Shaquille Pinas vielen door de mand en kregen dat cijfer.

Vitesse – FC Utrecht 1-0

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Van der Maarel 4,5 (57. Mokono 6), Benamar 6, Janssen 6,5, Warmerdam 5; Maher 5, Van Overeem 5,5 (80. Dalmau -), Gustafson 4,5 (57. Sylla 6), Van de Streek 5; Kerk 4,5, Mahi 5,5.

Vitesse: Pasveer 6,5; Doekhi 8, Bazoer 6,5 (75. Hajek -), Rasmussen 6,5; Dasa 7, Bruns 6 (83. Touré -), Tannane 6 (89. Oroz -), Bero 7, Wittek 6; Openda 5,5 (75. Buitink -), Darfalou 5,5 (75. Huisman -)

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man of the match: Danilho Doekhi maakte tegen FC Utrecht de eerste eredivisiegoal van zijn loopbaan. Hij valt dit seizoen sowieso op door zijn verdedigende kwaliteiten. Mede door hem hield Vitesse al voor de achtste keer dit seizoen de nul.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

Heracles – FC Emmen 4-0

Heracles: Blaswich 6; Breukers 6 (71. Fadiga -), Pröpper 6, Knoester 6 (70. Les -), Quagliata 6 (70. Hardeveld -); Kiomourtzoglou 6.5, Vloet 6 (87. Agca -), De la Torre 6; Van der Water 6 (80. Lunding -), Bakis 6, Burgzorg 6.

FC Emmen: Telgenkamp 4; Bijl – (19. Bakker 5) Auraujo 4, Van Rhijn 4, Cavlan 4,5; Bernadou 5 (46. Vlak 5,5), Veendorp 4 (77. Ben Moussa -); Kolar 4,5, Peña 5; Jansen 5 (46. Laursen 5), De Leeuw 5 (77. Avdijaj -).

Scheidsrechter Dieperink: 6,5.

Man of the match: Sinan Bakis scoorde in zijn vorige dertien wedstrijden geen enkele keer maar tegen Emmen was het in één wedstrijd direct drie keer raak.

Volledig scherm © ANP

PSV – AZ 1-3

PSV: Mvogo 5; Dumfries 6, Teze 6, Boscagli 6,5, Max 6,5; Rosario 6, Sangaré 6,5; Thomas 4,5 (46. Mauro Júnior 6), Ihattaren 5 (87. Van Ginkel -); Malen 5 (87. Piroe -), Zahavi 5.

AZ: Bizot 6; Sugawara 7, Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 7,5, Wijndal 6,5; Midtsjø 7,5, Stengs 7, Koopmeiners 8; Gudmundsson 6,5, Boadu 6 (82. Aboukhlal -), Karlsson 6 (73. Reijnders -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 7.

Man of the match: Aanvoerder Teun Koopmeiners toonde zich tegen PSV een ware aanvoerder van AZ. Hij scoorde twee keer. Eentje ervan was een bijzonder fraaie hakbal. Koopmeiners heeft nu al elf doelpunten gemaakt dit seizoen.

Volledig scherm Koopmeiners (links). © Pro Shots / Thomas Bakker

ADO Den Haag – VVV 1-4

ADO Den Haag: Koopmans 5,5; Van Ewijk 6, Janmaat 4 (69. Del Fabro -), Pinas 4, Kemper 5 (63. Karelis -); Vejinovic 5, Goossens 5,5 (63. Bourard -), Familia-Castillo 6; Besuijen 6 (63. Philipp -), Kramer 5, Kishna 6 (46. Ould-Chikh 5,5).

VVV: Kirschbaum 6; Dekker 6, (72. Kum 6), Gelmi 6,5, Da Graca 6,5, Guwara 6; Post 7,5, Machach 7 (72. Swinkels -), Janssen 6; Van Crooy 5,5, Giakoumakis 8, John 5,5 (60. Roemer 6).

Scheidsrechter Van der Laan: 5,5.

Man of the match: Georgios Giakoumakis blijft maar scoren voor VVV. De Griek is er bijna in zijn eentje voor verantwoordelijk dat de Limburgers voorlopig uit de gevarenzone blijven.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

Fortuna Sittard – Sparta 0-1

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 6 (82. Tirpan -), Angha 6,5, Janssen 5,5, Cox 5,5; Tekie 6 (82. Kastrati -), Rienstra 5,5, Flemming 5,5; Semedo 6, Polter 5,5, Hansson 5 (57. Seuntjens 5).

Sparta: Okoye 6.5; Abels 6.5 Beugelsdijk 6.5 Heylen 7 Pinto 6 (69. Meijers -); Mijnans 6 (66. Burger -) Auassar 6 Harraoui 6,5 Duarte 5,5; Engels 5,5 (69. Gravenberch -) Thy 6,5 (88. Kharchouch -)

Scheidsrechter Lindhout: 6.

Man of the match: Het is lang geleden dat Sparta een goalgetter als Lennart Thy in de gelederen had. De Duitser was met zijn winnende treffer tegen Fortuna Sittard goed voor zijn negende treffer in zestien wedstrijden.

Volledig scherm © BSR Agency

Feyenoord – PEC Zwolle 1-0

Feyenoord: Marsman 6; Geertruida 6, Spajic 6, Senesi 6,5, Malacia 5,5; Toornstra 5, Fer 6 (88. Wehrmann -), Diemers 5 (46. Haps 6); Berghuis 6, Pratto 5,5 (75. Jørgensen -), Linssen 5 (46. Sinisterra 7).

PEC Zwolle: Zetterer 6; Van Wermeskerken 6,5, Kersten 5,5, Van Polen 5,5, Paal 6 (80. Leemans -); Lam 5,5, Drost 5 (66. Huiberts -), Nakayama 5,5; Reijnders 4 (66. Misidjan -), Clement 6 (88. Ghoochannejhad -), Van Duinen 5,5 (66. Pherai -).

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: Luis Sinisterra was goud waard voor Feyenoord met zijn winnende treffer tegen PEC Zwolle. De Colombiaan toont zich meer en meer een geduchte concurrent voor winteraanwinst Bryan Linssen en is hard op weg de meest scorende Colombiaan in de eredivisie te worden.

Volledig scherm Luis Sinisterra maakt de 1-0. © Pro Shots / Kay int Veen

Heerenveen - RKC 1-1

Heerenveen: Mulder 6,5; Akujobi 5, Dresevic 6, Bochniewicz 5,5, Woudenberg 6; Kongolo 5, J. Veerman 6, Halilovic 5 (61. De Jong -); Van Bergen 6, H. Veerman 6,5, Van der Heide 5,5 (61. Nygren -).

RKC: Lamprou 7; Bakari 6,5, Meulensteen 6, Touba 6, Lutonda 6,5; Van der Venne 7 (88. Augustijns -), Azhil 6, Tahiri 7; Efmorfidis 5 (57. John 5,5), Stokkers 5,5 (88. Damascan -), Daneels 6 (57. Sow 6).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 7.

Man of the match: Richard van der Venne was een makkelijk scorende middenvelder in de eerste divisie en moest negentien wedstrijden wachten op een goal in de eredivisie. Tegen Heerenveen was het zo ver.

Volledig scherm Van der Venne (links). © Pro Shots / Marcel van Dorst

FC Twente - Ajax 1-3

FC Twente: Drommel 7,5; Ebuehi 6,5, Pleguezuelo 6, Pierie 6 , Oosterwolde 7 (51. Smal 6), Zerrouki 6 (68. Markelo -), Ilic 6 (68. Van Leeuwen -), Roemeratoe 6, Cerný - (8. Bosch 5,5), Danilo 6 (68. Rots -), Menig 6,5.

Ajax: Onana 7; Mazraoui 6,5, Timber 6 (65. Schuurs -), Blind 6, Tagliafico 6; Gravenberch 5 (89. Huntelaar -), Klaassen 6, Promes 5 (71. Ekkelenkamp -); Antony 6,5 (71. Labyad -), Haller 6,5, Tadic 6.

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Klaas-Jan Huntelaar was weer eens goud waard voor Ajax. De routinier kwam in de 89ste minuut in het veld en scoorde binnen no-time twee goals en bewerkstelligde op die manier op het nippertje de broodnodige overwinning voor Ajax.

Volledig scherm © BSR Agency

Willem II - FC Groningen 2-3

Willem II: Brondeel 6,5; Owusu 6, Holmen 6, Van der Heijden 6,5, Köhn 5,5; Heerkens 6, Saglam 6,5 (61. Trésor 6 ), Saddiki 6 (54. Llonch 6,5 ); Nunnely 6 (76. Köhlert -), Wriedt 5, Pavlidis 6.

FC Groningen: Padt 6,5; Dankerlui 6, Itakura 6,5, Van Hintum 6 (81. Da Cruz -), Gudmundsson 6; Daniel van Kaam 6 (90. Leal -), Matusiwa 5,5 (46. Dammers 6, 81. Schreck -), El Messaoudi 6; Suslov 6,5 Strand Larsen 5, Joosten -(20. El Hankouri 7,5).

Scheidsrechter Nachtegaal: 6,5.

Man of the match: Voormalig Willem II-speler Mo El Hankouri scoorde pas één keer in 78 eredivisiewedstrijden maar was tegen FC Groningen twee keer trefzeker. De winnende in de derde minuut van de blessuretijd was er een van grote waarde voor zijn ploeg.

Volledig scherm © ANP