Gigantische blunder Mvogo wordt PSV fataal tegen AZ: zeer duur puntenverlies in titelstrijd

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE FC Dordrecht komt terug van 2-0 achter­stand, maar verliest toch: ‘Hadden focus in de bus laten liggen’

FC Dordrecht is de ongeslagen status in 2022 kwijt. Na drie overwinningen op een rij verloor de formatie van trainer Michele Santoni in de slotfase bij VVV-Venlo met 4-2, nadat eerder een 2-0 achterstand ongedaan was gemaakt.

30 januari