Gigantische stunt: FC Utrecht dient Ajax eerste eredivisienederlaag in 303 dagen toe

Johan Inan



In 303 dagen bleef Ajax in liefst dertig eredivisieduels zonder verliespartij. De beste ongeslagen reeks sinds midden jaren ’90, toen Ajax het dik vijftig wedstrijden volhield, sneuvelde zondagmiddag op het moment dat weinigen er rekening mee hielden. Het productieve Ajax leek sinds de vorige interlandperiode namelijk nauwelijks af te stoppen. Toch zorgde een zeer gedisciplineerd Utrecht voor een daverende verrassing.

Utrecht bracht de machine die Ajax de afgelopen maand bleek eerst heel aardig tot stilstand, om zelf een kwartier voor tijd toe te slaan. Nadat Ajax zich weer eens stukliep in de doelmond van Utrecht, maakte Warmerdam in de tegenaanval de oversteek. Hij werd bediend door invaller Quinten Timber, die vervolgens Warmerdam met een diagonaal schot zijn broedertwist met Ajacied Jurriën in zijn voordeel zag beslissen: 0-1.

Ook omdat Utrecht in het haast verstikkende slotoffensief van Ajax, waar David Neres en Nicolás Tagliafico in de basis begonnen, op de been bleef. Dat deed het eerder in de tweede helft ook met dank aan Maarten Paes. De vorig seizoen nog op een zijspoor belande doelman in Utrecht, onderscheidde zich vroeg in de tweede helft door Ajax in één aanval tot drie keer toe van scoren af te houden. Twee keer keerde hij een poging van Sébastien Haller, waarna hij met een reflex op de volley van Dusan Tadic zijn hattrick aan reddingen completeerde.

Volledig scherm Sébastien Haller. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Voor rust viel er een stuk minder te beleven. Hoewel Neres (na een flitsende aanval) en Haller (na een lage voorzet van Tadic) het in de eerste tien minuten wel nalieten om Ajax een vroege voorsprong te bezorgen, hield FC Utrecht de kampioen in het restant van de eerste helft keurig in toom. Ajax maakte lang weinig aanstalten, en telkens als de ploeg van trainer Erik ten Hag het gaspedaal eens wenste in te trappen, wist één van de bezoekers in de compacte formatie van coach René Hake vroeg of laat op de rem te trappen.

Had Utrecht dan de betere kansen? Nee, daar staken Edson Alvarez (andermaal), Nicolás Tagliafico of Remko Pasveer (na een fout van Gravenberch) op het laatste moment een stokje voor. Maar veel dichterbij een treffer kwam Ajax in de eerste helft zelf ook niet meer. Berghuis volleerde nog een bal naast en toen Ajax met een slotoffensiefje eenmaal de indruk wekte dat het urgent was, blies arbiter Bas Nijhuis voor het rustsignaal.

Fikse kater

De stunt waar Utrecht toen nog aanspraak op maakte, werd in de tweede helft dus een stunt van jewelste. Door de verrassende zege klimt het team van Hake (tijdelijk) naar plek twee, achter Ajax dat het gat van vier punten met PSV en Feyenoord mogelijk later vandaag weer ziet slinken en ondanks de topmaand september en het topjaar 2021 met een fikse kater aan de tweede interlandbreak van het seizoen begint.

Volledig scherm FC Utrecht. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Hoe vond jij de wedstrijd? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de eredivisie.