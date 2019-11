Gini, Memphis, Frenkie en Virgil: de nieuwe grote 4 van Oranje

Ook Boadu scoort Wijnaldum gidst Oranje met hattrick voorbij Estland

0:33 Met een hattrick van Georginio Wijnaldum en een treffer van de ingevallen debutant Myron Boadu als slotakkoord verpulverde Oranje in de Johan de Cruijff Arena het arme Estland: 5-0. De spits van AZ, na rust in het veld gekomen, scoorde dus meteen bij zijn vuurdoop in het Nederlands elftal.