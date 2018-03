Gio: Dodelijke ziektes, dat is heftig

Ten Hag verwacht dat Onana op tijd fit is

16 maart Trainer Erik ten Hag van Ajax kent in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Sparta nieuwe blessurezorgen. Doelman André Onana heeft lichte achillespeesklachten, aanvaller Siem de Jong heeft last van een voet en ook middenvelder Noussair Mazraoui is niet fit.