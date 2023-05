Giovanni van Bronckhorst draagt stokje als kampioenscoach over aan Arne Slot: ‘Dit Feyenoord steekt er echt bovenuit’

Youri Petrov (1974-2023): succesvol bij RKC, maar die verslaving kwam hij nooit te boven

Noem de naam Youri Petrov in Waalwijk en de gemiddelde RKC-supporter zal direct terugdenken aan het succesteam begin 2000, onder leiding van trainer Martin Jol. Maar ook die duistere kant in het leven van de geboren Oekraïner was niet onbekend: het drankprobleem waar hij al in zijn spelerscarrière mee kampte. Petrov overleed vrijdag op slechts 48-jarige leeftijd in Tilburg.