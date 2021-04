Glunderende Robben is terug: ‘Dit was de moeilijkste revalidatie ooit’

Toch kon Robben na afloop zijn geluk niet op. ,,Dit doet heel veel’’, aldus de linkspoot voor de camera van ESPN. ,,Vandaag was een onverwachte beloning. Ik ben echt van heel ver gekomen. De laatste jaren heb ik al veel revalidaties meegemaakt, maar misschien was dit wel de allermoeilijkste ooit.’’



Natuurlijk dacht Robben de laatste weken wel eens aan stoppen. ,,Maar opgeven komt niet in mijn woordenboek voor. Vandaag is het gelukt, dat hoop ik nu door te bouwen richting het einde. Dat zal echter niet makkelijk worden. Bij elkaar opgeteld heb ik twee jaar lang bijna geen wedstrijden gespeeld. Dat maakt het allemaal des te mooier.’’



Plezier op trainingen

De laatste weken kreeg hij steeds meer het besef hoeveel hij nog van het spelletje houdt. ,,Tijdens de trainingen had ik zó veel plezier met de jongens, tijdens positiespelletjes en partijtjes. Maar ook de steun van de mensen hier speelt heel erg mee. De reacties via brieven en mails waren fantastisch, met mooie steunwoorden. Dan kan je ook niet stoppen’’, knipoogde Robben.

Volledig scherm Robben. © ANP Plakt hij er komend seizoen nóg een jaar aan vast? ,,Ik weet niet of mijn vrouw dat zo leuk zal vinden, haha. Het is voorlopig niet aan de orde. Ik moet realistisch zijn en kijken of het lichaam ook mee wil werken. Vandaag ging het wel oké, maar het ging niet van een leien dakje. Daarin speelt leeftijd natuurlijk ook een rol.’’ Toch was het vooral genieten voor de voormalig steraanvaller van Real Madrid en Bayern München. ,,Bij de eerste twee balcontacten denk je: wow.’’

Buijs: ‘Arjen is een voorbeeld’

Trainer Danny Buijs was onder de indruk van het spel van Robben. ,,Zijn invalbeurt is het voorbeeld. Het is bekend dat wij met een hoop jonge jongens spelen die aan hun eerste jaar bezig zijn. Als die jongens naar een hoger niveau wil, dan hebben zij aan spelers als Schöne en Veerman kunnen zien dat er ook wordt gevraagd in het niveau aan de bal. Vaak gaat bij ons de eindpass verkeerd, een pass achter de man, een aanname te veel’’, aldus de oefenmeester.

,,Als je Arjen Robben ziet invallen... Dat is het voorbeeld van de bal precies op het juiste been en met de juiste snelheid inspelen. Weten wanneer je moet versnellen en weten wanneer je moet vertragen. Daar kan een aantal jongens heel veel van leren. Maar dat is ook logisch, zij staan aan het begin van hun carrière.”

Van Bergen moet shirt inleveren Mitchell van Bergen dacht de grote winnaar van de dag te worden na een geslaagde shirtwissel met Robben, maar de buitenspeler van SC Heerenveen heeft het gewilde tricot alsnog moeten inleveren. Vanwege een actie van FC Groningen worden alle gedragen wedstrijdshirts verloot onder de supporters.

