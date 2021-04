Go Ahead-doelman heeft ‘clean sheet’-record Tonny van Leeuwen bijna te pakken

samenvattingDoelman Jay Gorter van Go Ahead Eagles heeft voor de 22ste keer dit seizoen de ‘nul’ gehouden in de Keuken Kampioen Divisie. De 20-jarige keeper staat op het punt om het record in het betaald voetbal over te nemen van Tonny van Leeuwen, die in het seizoen 1970-1971 namens GVAV in 23 wedstrijden in de eerste divisie geen tegentreffer hoefde te incasseren.