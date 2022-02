Go Ahead Eagles in halve finale tegen Ajax of PSV, debuut Bony voor NEC van korte duur

Go Ahead Eagles kwam na 19 minuten op voorsprong in het Goffertstadion in Nijmegen, waar voor het eerst sinds de derby tegen Vitesse op 17 oktober weer publiek welkom was. Luuk Brouwers schoot overtuigend raak van elf meter. Zeven minuten later maakte Giannis Botos de 0-2, waarna de 4350 toeschouwers in Nijmegen wisten dat het een heel lastig karwei zou gaan worden voor NEC.



Met de komst van Jonathan Okita en debutant Wilfried Bony kwam de wedstrijd los, maar de 33-jarige spits scoorde niet met zijn eerste balcontact voor zijn nieuwe club. Daarna liet de voormalig topscorer van de eredivisie (31 goals in 2012/2013 voor Vitesse) zich nog een paar keer zien als aanspeelpunt, maar in de 83ste minuut moest hij het veld verlaten met een hamstringblessure. In het laatste halfuur kreeg NEC genoeg kansen, maar er werd niet gescoord en dus ging Go Ahead uiteindelijk nog vrij eenvoudig richting de halve finale.