Go Ahead Eagles krijgt vanwege corona uitstel voor duel met TOP Oss

Het was eerder deze week al onzeker of Go Ahead Eagles het verplichte minimum van dertien spelers voor een wedstrijdselectie opbrengen kon. Voor de met 2-3 gewonnen wedstrijd tegen Jong PSV moest Go Ahead door maar liefst elf positieve coronatesten een grotendeels alternatief elftal opstellen. Na afloop bleek tweede keeper Mitchel Michaelis bovendien geblesseerd te zijn geraakt, waardoor de club uit Deventer momenteel over geen enkele keeper kan beschikken.