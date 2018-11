Go Ahead Eagles onderuit bij Telstar

Licht valt uit in De Kuip, Feyenoord - VVV tijdelijk gestaakt

17:04 De competitiewedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo is al na 1 minuut onderbroken. Het duel was net begonnen toen het licht uitviel in De Kuip. Alle lampen in de vier grote lichtmasten van het Rotterdamse stadion hielden er mee op.