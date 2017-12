Go Ahead Eagles ontslaat trainer Vlemmings

'De Jong gaat op professionele manier om met reserveplek'

17:43 Luuk de Jong is in uitwedstrijden vaak basisspeler, maar als PSV in eigen stadion speelt kiest coach Phillip Cocu vaak voor Steven Bergwijn. Als invaller maakte De Jong vanmiddag tegen Sparta het verschil door in de 52ste minuut te scoren. Het bleek de winnende treffer: 1-0.