Go Ahead Eagles pakt de kop na zege op Roda JC

Bergwijn: Het niveau ligt flink hoger dan in de eredivisie

8:15 Steven Bergwijn was na zijn eerste interland voor het Nederlands elftal lyrisch over spits Memphis Depay. ,,Hij helpt ons allemaal", zei de aanvaller van PSV na de recordzege op Duitsland (3-0). ,,Hij is balvast en snel. Dat is lekker voetballen."