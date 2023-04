Go Ahead Eagles passeert magische grens van 34 punten na zakelijke zege op Fortuna Sittard

Twee wedstrijden in vier dagen, twee zeges, zes punten. Officieel is het nog altijd niet, maar bibberen hoeft Go Ahead Eagles al lang niet meer. Het eredivisieticket voor komend seizoen zit na de 2-0 tegen Fortuna Sittard wel in de tas. De grote vraag is nu: tot wat is deze ploeg nog meer in staat?

Een mutatie bij GA Eagles voor het duel met de Limburgers: Bobby Adekanye haakte af. Dat betekende weer een basisplaats voor Rashaan Fernandes. Gerrit Nauber, Fredrik Oppegard en Federico Mattiello - die ook al ontbraken tegen RKC - waren er eveneens niet bij. Bij Fortuna liet sterspeler Burak Yilmaz verstek gaan. Inigo Cordoba, vorig seizoen GA Eagles, verscheen wel aan de aftrap.

Zo wervelend als vier dagen eerder tegen RKC was het wellicht niet, de eerste helft tegen Fortuna bood zonder meer amusementswaarde. Beide ploegen verschenen een paar keer dreigend voor het doel van de tegenstander, waarbij GA Eagles toch de redelijk vroege voorsprong te pakken kreeg.

VAR

Net als bij de beslissende goal van woensdag van Lidberg, was een hoekschop weer belangrijk voor GA Eagles. In de hectiek voor de neus van doelman Pandur werkte Willum Willumsson de bal het doel in. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar VAR Nagtegaal dacht daar anders over. Na bestudering van de beelden bleek Amofa de bal niet doorgetikt te hebben op Willumsson, en dus telde de treffer: 1-0.

Volledig scherm Willum Willumsson maakt de 1-0. © ANP

GA Eagles kreeg daarna via Linthorst en Willumsson nog een aantal mogelijkheden om de score snel uit te breiden. Heel dreigend werd het daarbij niet meer. Pandur moest zich alleen nog strekken om een bal uit de kruising te ranselen die door Oliver Edvardsen was afgevuurd. Aan de overkant kreeg Paul Gladon van dichtbij een mogelijkheid, maar hij schoot te slap in.

Een ongewijzigd GA Eagles was ook in de eerste fase na rust het meest dreigend. Bas Kuipers was tweemaal eindstation van een goede aanval. Pandur had het in de gaten en pareerde beide keren op de inzet van de aanvoerder.

Edvardsen ging na 55 minuten naar de kant en werd vervangen door Finn Stokkers. Vijf minuten later moest ook Jamal Amofa verrassend vroeg het veld ruimen, mogelijk licht geblesseerd. Jose Fontan loste hem af. Met het publiek erachter nam GA Eagles het duel meer in handen en er kwamen ook weer kansen. Fernandes mikte in redelijk vrije schietpositie voorlangs. Bistrovic schoot namens Fortuna naast uit een vrije trap.

Volledig scherm Evert Linthorst in duel met Tijjani Noslin. © ANP

Gouden wissel

De 2-0 van GA Eagles kwam er toch en het was uitgerekend de net ingevallen Xander Blomme - die amper speelt in de hoofdmacht - die deze belangrijke goal aantekende. De Belg stond 2 minuten binnen de lijnen toen hij de bal zomaar voor de voeten kreeg, nota bene nadat Rommens en Lidberg elkaar voor de voeten liepen. Uithalen maar en scoren: 2-0. Zijn eerste treffer in Deventer dienst.

De buit was daarmee binnen voor GA Eagles, dat met de 36 punten het totaal van vorig seizoen al heeft overtroffen. Met nog vier wedstrijden te spelen, waarvan twee thuis, lijkt de kaap van 40 punten een zeer realistisch scenario. Zeker met thuisduels nog voor de boeg tegen Groningen en Volendam, zijn de play-offs om Europees voetbal geen utopie meer.

