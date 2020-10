Go Ahead Eagles presenteert 36-jarige Mulenga in bejaardentehuis

Het duurde even, maar Go Ahead Eagles heeft Jacob Mulenga vanmorgen dan toch eindelijk vastgelegd. De 36-jarige spits was de afgelopen weken al op proef bij de Deventer eerstedivisionist en maakte voldoende indruk om een contract af te dwingen voor de rest van dit seizoen.

Afgelopen weekeinde leken de partijen al tot overeenstemming te komen met elkaar, nadat trainer Kees van Wonderen de clubleiding nadrukkelijk liet weten dat hij Mulenga graag zou toevoegen aan zijn selectie. Een extra eis voor een prestatiebonus die ‘Kamp Mulenga’ op tafel legde, werd voer voor twijfel en discussie in de Adelaarshorst. De voetballende martelgang tegen Jong FC Utrecht moet het laatste zetje zijn geweest wat GA Eagles overstag deed gaan om de ervaren spits - die het in zich heeft om een echte cultheld te worden in Deventer - vast te leggen voor een seizoen.

Niet speelgerechtigd

Mulenga is overigens nog niet meteen speelgerechtigd. Nu de Zambiaan zijn contract heeft getekend, kan GA Eagles pas beginnen met het rondkrijgen van het papierwerk vanuit de Chinese voetbalbond. De duels met MVV (zaterdag) en De Graafschap (dinsdag) komen derhalve te vroeg voor de Deventer club, die ervan uitgaat dat de internationale norm van zeven dagen zal gelden.

Mulenga is al bijna een maand aanwezig op de trainingen van GA Eagles. De 22-voudig Zambiaans international moet vanaf nu de concurrentiestrijd om de spitspositie aan met Antoine Rabillard en de twee weken geleden door GA Eagles binnengehaalde Sam Hendriks. Vorige week maandag was Mulenga spits van GA Eagles in het oefenduel met Heerenveen en tekende hij voor de enige Deventer treffer (1-1).

Nadagen

In de nadagen van zijn voetballoopbaan beschouwt Mulenga het als zijn missie om de spelers van Go Ahead Eagles het juiste pad te wijzen. ,,Als je jong bent, denk je alles te weten. Je hebt je eigen mening en denkt dat je eigen weg de enige weg is die naar succes leidt. Met mijn levenservaring kan ik spelers behoeden voor de fouten die ik zelf heb gemaakt toen ik jong was. Natuurlijk speel ik zelf ook graag, maar de jonge spelers in onze selectie hebben het grootste gedeelte van hun voetbalcarrière nog voor zich liggen. Ik wil hen daarom niet in de weg staan, maar juist helpen om zichzelf te verbeteren.”

Ervaring

Mulenga heeft en schat aan ervaring en was van 2009 tot 2014 actief in Nederland. De spits speelde bij FC Utrecht, waarvoor hij in 100 wedstrijden 39 keer trefzeker was. De afgelopen vier jaar speelde hij in China. Mulenga speelde ook in Turkije en Frankrijk. Afgelopen zomer probeerde hij in Tsjechië een contract af te dwingen, maar dat lukte niet. Bij GA Eagles slaagde Mulenga daar dus wel in.

‘Bejaarde‘

De Deventer club presenteerde Mulenga donderdag met een ludiek filmpje vanuit woonzorgcentrum Humanitas uit Deventer, nadat de 36-jarige spits op sociale media al meermaals als ‘bejaard‘ werd weggezet. De stralende Zambiaan kon er wel om lachen: ‘I‘m not done yet‘. Oftewel, Mulenga is nog niet klaar als voetballer. GA Eagles hoopt mee te profiteren.



,,Je hoeft als voetballer niet altijd de beste te zijn, maar wel altijd het beste uit jezelf halen en alles geven voor de club, de supporters en het team‘’, besloot Mulenga. ,,Toen ik meer te weten kwam over Go Ahead Eagles en zijn supporters, wist ik gelijk dat ik op de juiste plek was beland. Ik zie potentie in de club en in dit team.‘’