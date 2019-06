Go Ahead Eagles vindt in De Gier nieuwe trainer

De Gier speelde tussen 1994 en 1995 voor Go Ahead. Als hoofdcoach was hij de laatste jaren in het betaalde voetbal werkzaam bij Almere City FC en NEC.



Volgens De Gier past zijn voetbalvisie goed bij Go Ahead. ,,Als trainer sta ik voor aanvallend voetbal, waarbij 'alles geven' de basis is. Wat dat betreft willen we de lijn van afgelopen seizoen doortrekken. Daarnaast is individuele ontwikkeling van spelers één van de speerpunten van de club en mijzelf.''



Technisch manager Paul Bosvelt reageert opgetogen op de komst van De Gier. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat hij de geschikte kandidaat is om de vorig jaar ingezette lijn voort te zetten. Jack kent het DNA van de club, iets wat uiteraard niet doorslaggevend is, maar wel degelijk een plus kan zijn.‘’



Go Ahead liep vorige maand in de play-offs net promotie naar de eredivisie mis.