Go Ahead promoveert naar de eredivisie na misstap De Graafschap: ‘Dit is absurd’

VIDEOCurieuze momenten. Hagelstenen zo groot als knikkers. En, dat vooral, spanning. De apotheose van het eerste divisie-seizoen had woensdagavond alles. Ook een verrassende promovendus: Go Ahead Eagles, dat met 0-1 won bij Excelsior. Arm De Graafschap, dé favoriet toch, dat bleef steken op 0-0 tegen Helmond Sport.

Door Dennis van Bergen



Verslagen stort Ted van de Pavert neer in het gras van De Vijverberg. Tranen maken zijn ogen vochtig. Hij, clubicoon van De Graafschap, had er zo naar uitgekeken om dit seizoen wél te promoveren met de Superboeren. Het zit er (voorlopig) weer niet in, na het 0-0 gelijkspel tegen Helmond Sport. Het feestje wordt deze late woensdagavond elders gevierd, op Woudestein. Dankzij de 0-1 overwinning op Excelsior gaat Go Ahead Eagles rechtstreeks naar de eredivisie. ,,Geweldig dit”, zegt coach Kees van Wonderen van de Deventernaren, die het nauwelijks lijkt te bevatten. ,,Echt geweldig.”

De emotionele taferelen volgen op een avond die voor liefhebbers uren enorm spannend is geweest. Een waarop naast Go Ahead Eagles, Almere City en NAC enige tijd in de illusie leven dat ook voor hun de overstap naar de eredivisie haalbaar is. En waarop regenbuien, vallend in de Achterhoek, het eerste divisie-slot dreigen te verstoren.

Genieten is het vanaf de allereerste seconde. En dat komt vooral door de druk die overal zichtbaar is. Neem Almere City-spits Thomas Verheijdt. Gewoonlijk is scoren voor hem net zo vanzelfsprekend als ademhalen. Nu, in het duel met Jong PSV, faalt hij halverwege de eerste helft jammerlijk. Go Ahead Eagles dan, tegen Excelsior. De Deventenaren spelen niet slecht, maar komen voor rust goed weg als Thomas Oude Kotte van de Rotterdammers rakelings overschiet.

Kauwgomballen

De spanning komt ook feilloos tot uitdrukking bij Mike Snoei, De Graafschap-trainer. Een van zijn illustere voorgangers op de Vijverberg, Fritz Korbach, stak de ene met de andere sigaar aan voordat hij aan de papegaaiensoep ging. Snoei op zijn beurt gaat de nervositeit te lijf met kauwgomballen. Zelfs als hagelstenen het in de eerste helft gemunt hebben op zijn achterhoofd, blijft hij zijn kaken stug op elkaar klappen.

Veelzeggend is dat minst kansrijke van de vier kandidaten, NAC, kort voor rust de leiding neemt in de uitwedstrijd tegen Cambuur. Sydney van Hooijdonk helpt de Bredanaars aan 0-1. Kan het dan toch nog voor de ploeg van Maurice Steijn?

Volledig scherm Ralf Seuntjens en Melvin Platje balen na het mislopen van directe promotie naar de eredvisie. © ANP

Spanning

Maar dan. In Doetinchem is de vracht aan hagelstenen inmiddels gesmolten tot water. En dat uit zich op het veld, dat in korte onbespeelbaar wordt. ‘Hoe nu verder?’, dat is de vraag. En, dat vooral, hoe nu verder op andere velden? Een woordvoerder van de KNVB komt al snel met het antwoord. ,,Dit is overmacht, heel vervelend, maar we gaan niet zes wedstrijden stilleggen omdat één wedstrijd eventueel later wordt uitgespeeld of vandaag niet wordt uitgespeeld.”

Intussen gebeurt op die andere velden genoeg. Almere City ziet hoe Jong PSV-speler Fredrik Oppegard verrassend de 0-1 maakt, NAC komt via Kaj de Rooij op 0-2, waarna de spanning bij diezelfde wedstrijden terugkeert wanneer respectievelijk Daniël Breedijk (Almere City) en Mitchell Paulissen (Cambuur) scoren. Maar het meest zorgwekkende voor De Graafschap, dat na twee Cambuur-doelpunten van Robert Mühren al snel geen last meer heeft van NAC: Bas Kuipers kopt Go Ahead Eagles een kwartier voor tijd naar de 0-1 overwinning tegen Excelsior, waarmee de club uit Deventer virtueel stijgt naar de tweede plaats. Simpelweg omdat op de Vijverberg dan nog altijd niet gespeeld wordt.

Volledig scherm Spelers van Go Ahead vieren feest, nadat ze promoveren. © ANP

Rieken

Dat gebeurt pas veel later, wanneer een legioen aan Achterhoekers hun rieken succesvol in de moerassige mat hebben geprikt. Nerveus drukken nieuwsgierige Superboeren- en boerinnen hun neuzen door de toegangshekken van de Vijverberg, voor het restant van ruim een halve wedstrijd. Vuurwerk transformeert de donkere lucht boven Doetinchem in een potpourri aan kleuren. En even verderop, in Hummelo, ijsbeert De Graafschap-fan Bennie Jolink oerend hard op en neer door zijn mancave.

Zijn cluppie krijgt kansen, zeker. Via Ralf Seuntjens. Via Elmo Lieftink. Clubheld Ted van de Pavert is een keer dichtbij. Net als invaller Melvin Platje. Maar Rowen Koot, doelman van Helmond Sport, ziet het blijkbaar wel zitten, een jaar lang gratis zijn auto laten wassen in Deventer. De goalie, die wist dat Go Ahead-sponsors hem dat in het vooruitzicht hadden gesteld wanneer De Graafschap niet zou winnen, pakt alles, zelfs nog in de slotseconden.

Arm De Graafschap, de ploeg die vorig seizoen al niet promoveerde na een beslissing van de KNVB. Nu, na een onwerkelijke avond in mei, zal het via de nacompetitie alsnog moeten gebeuren. Roda JC is de tegenstander. Hoe anders is dat voor Go Ahead Eagles, de club die tot vanavond geen seconde bij de eerste twee clubs stond. Uitgelaten dansen en springen Van Wonderen en zijn spelers van geluk in Rotterdam. De club uit de Koekstad speelt straks weer tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Zij wél. ,,Dit is absurd”, aldus Van Wonderen, die niet kan geloven wat hem is overkomen.

De zinderende ontknoping nog eens herbeleven? Bekijk het via ons liveblog (onder de foto's).

Volledig scherm Go Ahead Eagles coach Kees van Wonderen viert de promotie. © ANP

Volledig scherm In Doetinchem komen de rieken tevoorschijn om het veld weer speelklaar te maken. © Pro Shots / Stefan Koops

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.