Goalgetter Mühren helpt Cambuur steviger aan kop, promotiestress slaat toe in Almere

Spartaan Deroy Duarte droomt van Chelsea, maar dit vaderlijk advies geeft trainer Henk Fraser hem

12 februari Als Sparta het zaterdagmiddag opneemt tegen Fortuna Sittard (14.15 uur), staat Deroy Duarte normaal gesproken in de basis bij de Rotterdamse club. De vraag is of hij ook komend seizoen te zien is in het Rood-Wit, aangezien de middenvelder zijn contract voorlopig niet wil verlengen. ,,Misschien is dit het moment om verder te kijken.”