Goed gevoel bij Cambuur en De Graafschap na kort geding

Ard de Graaf, algemeen directeur SC Cambuur:

,,Wij vinden dat ons onrecht is aangedaan. Zowel gevoelsmatig als juridisch. Ik vond het goed dat de rechter beide partijen uitgebreid het woord gaf om die standpunten uit te wisselen. We hebben de afgelopen weken ons voorbereid, met ons team van juristen onder aanvoering van Dolf Segaar. En ik denk dat we ook konden verdedigen waarom we dit besluit van de KNVB onrechtvaardig vinden, op basis van de reglementen die er liggen. Bovendien heeft de KNVB zelf nog een regel toegevoegd, waarin staat dat de clubs nog niet twee keer tegen elkaar hebben gespeeld. Daar moet duidelijkheid over komen.”

Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur De Graafschap:

,,Ik reed hier vanochtend met een goed gevoel naartoe. En vertrek zometeen ook weer met een positief gevoel naar Doetinchem. Mijn gevoel is dus niet sterker of zwakker geworden, het is alleen maar bevestigd. Wij vinden dat de stand op de ranglijst leidend moet zijn. Er zijn veel wedstrijden gevoetbald. Gebruik die dan ook. Wat dat betreft was de redenering van de KNVB volstrekt logisch als het gaat om het verdelen van de Europese tickets. Maar dan is het heel gek dat ze onderin een andere beslissing nemen.



,,Eric Gudde heeft voor de camera’s van de NOS gezegd dat de KNVB een democratische vereniging is, die clubs vraagt om richting te geven. ‘Als de meerderheid zegt: wij gaan naar links, dan gaan we niet naar rechts’, waren zijn woorden. Ik vond het mooi dat de rechter daar vragen aan de advocaat van de KNVB over stelde. Hij zei: je hebt zestien clubs die voor promotie-degradatie zijn en negen clubs die zich hebben onthouden van de stemming. Eigenlijk kun je dan zeggen: 25 clubs zijn het niet eens met het besluit van de KNVB. Toen kreeg ik een glimlach van herkenning op mijn gezicht.”

Quote Kijk, er waren in totaal 36 entiteiten die een mening mochten geven. Daarvan waren er zestien voor promotie-degradatie. Dat vond de KNVB geen meerder­heid. KNVB-advocaat Harro Knijff

Harro Knijff, advocaat KNVB:

,,Ik vond het prettig dat de rechter vragen over dat onderwerp stelde. Ik kreeg namelijk royaal de ruimte voor mijn antwoord. Het was ook geen kritiek van de rechter. Hij stelde een vraag. Kijk, er waren in totaal 36 entiteiten die een mening mochten geven. Daarvan waren er zestien voor promotie-degradatie. Dat vond de KNVB geen meerderheid. De mening van de clubs werd mede betrokken bij de besluitvorming. Maar bevoegdheid tot de uiteindelijke besluitvorming ligt bij het bestuur betaald voetbal. Ja, het was voor hen een dilemma om dit besluit te nemen. Het bestuur wist dat het altijd tot teleurstellingen zou kunnen leiden. Waarom Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux (KNVB-directeuren, red.) niet bij de zitting aanwezig waren? Ik mocht maar één persoon meenemen. Meneer Boetekees was mee. Hij was namelijk ook bij de besluitvorming aanwezig.”

Dolf Segaar, advocaat Cambuur en De Graafschap:

,,Volgens de KNVB kun je geen promotie-degradatieregeling toepassen, omdat niet alle wedstrijden zijn gespeeld. Wij zeggen juist: de competitie is beëindigd, vervolgens is er een ranglijst samengesteld en dat is de reguliere eindstand van de competitie. Wat mijn gevoel is na afloop van dit kort geding? Ik hoorde journalisten zeggen – dat is dus niet mijn quote – dat we met 0-0 begonnen en na het kort geding met 2-0 voorstaan. Dat is niet helemaal zoals ik het zie. Ik denk dat we momenteel een gelijke stand hebben. Wij vinden dat de reglementen van de KNVB niet goed zijn. Daarover moet een rechter zich buigen. Nu is het afwachten wat daar volgende week uitkomt. Een kort geding blijft toch een soort examen, waarbij je moet afwachten hoe dat door een rechter wordt gewaardeerd.”

