Goed nieuws Oranje: niet nóg meer afvallers in aanloop naar duel met Frankrijk

Oranje werkt zodoende met 23 spelers toe naar het duel, dat om 20.45 uur begint in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Bondscoach Ronald Koeman riep drie vervangers op voor Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen, te weten Stefan de Vrij, Ryan Gravenberch en keeper Kjell Scherpen. De Vrij trainde donderdagmiddag al mee, Gravenberch en Scherpen nog niet.

Koeman hield er een dag voor de wedstrijd voorzichtig rekening mee dat meer spelers ziek zouden worden. ,,We sluiten niets uit en ik denk dat dat wel verstandig is vanwege wat er aan de hand is. We zijn wel wat voorzichtiger met het handen schudden, maar je kunt niet alles uitsluiten”, zei de bondscoach.

De medische staf van de KNVB onderzoekt waarom zoveel spelers ziek zijn geworden. Volgens Koeman heeft dat niets te maken met het eten in het spelershotel.

Pensioenhervorming

Het is momenteel onrustig in Frankrijk. Bij een golf van protesten tegen het regeringsbeleid zijn donderdag bij rellen in talrijke plaatsen 440 agenten gewond geraakt. In het land zijn 12.000 politiemensen ingezet om de betogers in toom te houden. Minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken zei dat er 457 arrestaties zijn verricht. Volgens de minister zijn ruim een miljoen mensen de straat opgegaan; de vakbonden zeggen dat dit er 3,5 keer meer zijn.

De volgende grote protestdag tegen de pensioenhervorming is dinsdag, maar het is vrijwel dagelijks erg onrustig in Franse steden. Dagelijks wordt er betoogd tegen de pensioenhervorming van de regering van president Emmanuel Macron en van premier Élisabeth Borne.

Volgens een woordvoerder krijgt Oranje niets mee van de onrust in Parijs. Het spelershotel staat in La Défense, een kantorenwijk in de Franse hoofdstad. Later op vrijdag is er een regulier overleg met de UEFA, maar volgens de KNVB is het al dan niet doorgaan van de wedstrijd daarbij ‘absoluut niet aan de orde’.

