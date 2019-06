Gomes (38) houdt iedereen voor de gek en gaat tóch door bij Watford

Alles wat je moet weten van Italië - Nederland

11:37 Nederland en Italië strijden vanmiddag om het derde startbewijs in de halve finale van het WK. In de bakoven van Valenciennes, luisterend naar de naam Stade du Hainaut, gaan beide landen in tropische temperaturen op voor een dubbele primeur. Nog nooit stonden de landen bij de vrouwen in de halve eindstrijd van een WK of haalden een ticket voor de Olympische Spelen. Zes vragen en één opmerking.