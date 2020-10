Götze nodigt Schürrle uit: ‘Kom naar PSV’

De 29-jarige Schürrle gaf eerder dit jaar de pijp aan Maarten, na een carrière die hem de wereldtitel (2014) en ook een kampioenschap in de Premier League (met Chelsea) opleverde. Schürrle is transfervrij, maar liet in de zomer weten genoeg te hebben gevoetbald. Hij kwam als laatst uit voor Spartak Moskou.