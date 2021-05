Goudhaantje Boadu: ‘Je zou zeggen dat je van iedereen kan winnen als je Frankrijk verslaat’

,,Iedereen zag wel dat ik hem niet top raakte", zei Boadu lachend bij de NOS over zijn winnende goal in de absolute slotfase van de kwartfinale. ,,Ik raakte hem met de hak. Maar toch kon ik de bal er nog overheen krijgen", zei de spits verheugd.



,,Iedereen zei van tevoren dat Jong Frankrijk topfavoriet was, maar het verschil was niet groot. We gingen uit van onze eigen kracht en we hebben gewoon laten dat we keihard kunnen werken voor elkaar", aldus Boadu, die eerder in de slotfase van de wedstrijd al belangrijk had kunnen zijn. De spits ging samen met Justin Kluivert richting het Franse doel, maar de steekpass van Boadu was op z'n zachtst gezegd niet best: ,,Ik was wat vermoeid. Ik dacht dat ik Justin weg kon steken, maar dat ging helemaal mis.”



Toch had Boadu het gevoel dat Jong Oranje het duel in het laatste kwartier nog kon beslissen: ,,We hadden 75 minuten alles gegeven, maar we zeiden nog tegen elkaar: we kunnen het nog beslissen. En dat deden we", zei de blije AZ-spits, die goede hoop heeft op een succesvol einde van het toernooi: ,,Je zou zeggen dat je van iedereen kan winnen als je van Frankrijk wint, maar dat we moeten we dan wel laten zien. We moeten dezelfde intensiteit brengen. We hadden een klein feestje in de kleedkamer, maar we moeten nu weer door.”