Gretige Robben claimt hoofdrol bij rentree in basis bij FC Groningen

Hoewel Robben vorige week nog zijn afschuw uitsprak over het kunstgras in de eredivisie, stond hij er vanmiddag toch in Emmen. Trainer Danny Buijs had zelfs tot ieders verbazing een basisplaats voor de aanvaller. De oefenmeester gooide zijn elftal verder behoorlijk op de schop, waarmee hij poogde de negatieve tendens van de afgelopen tijd te doorbreken.

Dat lukte in de eerste helft heel aardig. Via Mo El Hankouri raakten de gasten al vroeg de lat, en ook daarna kwam Emmen er nauwelijks aan te pas. FC Groningen voetbalde een klasse beter, terwijl de thuisploeg geen schim was van de ploeg die de laatste tijd zoveel furore maakte. In de 28ste minuut opende FC Groningen dan ook verdiend de score via Bart van Hintum, die raakt kopte uit een vrije trap van Ramon Lundqvist. Ook Robben was een aantal keer dreigend.

De formatie van Buijs liet overigens na de noordelijke twist al vroeg te beslissen, die sowieso bol stond van de spanning. FC Emmen heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie en FC Groningen is nog niet zeker van play-offs om Europees voetbal.

Volledig scherm Alessio Da Cruz (l) juicht na de 0-2, aangever Arjen Robben (r) is net zo blij. © Pro Shots / Erik Pasman

Kort na rust deden de gasten dan wel wat het in de eerste helft naliet, met daarbij een hoofdrol voor Robben. Met een slim genomen vrije trap zette hij Alessio Da Cruz vrij voor het doel, die vervolgens hard en zuiver afrondde. Tien minuten later, na ruim een uur spelen, herhaalden zij dit kunstje. Dit keer scoorde Da Cruz niet uit een standaardsituatie, maar dankzij een fraai steekpassje van Robben, die daarmee zijn tweede assist gaf.

Met felle armgebaren zweepte de wereldster zijn ploeg op nog maar eens op om op hetzelfde pad door te gaan. Hoewel FC Emmen nog wel probeerde om er wat van te maken, was de angel wel uit de wedstrijd. In minuut 81 strooide Paulos Abraham nog wat extra zout in de Drentse wonden: 0-4. Het was zijn eerste goal in de eredivisie.

En Robben? Die werd ‘pas’ na tachtig minuten gewisseld.

Volledig scherm Arjen Robben gaat na zijn wissel met een grote grijns van het veld. Links: assistent-coach Adrie Poldervaart during the match Emmen - Groningen © Pro Shots / Erik Pasman

