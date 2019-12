Groenendijk al derde trainer die bijltje erbij neergooit dit seizoen

Groenendijk is de vierde trainer in de eredivisie die weg is bij zijn club. Op 11 november ontsloeg VVV-Venlo Robert Maaskant.



In het seizoen 2007 gebeurde het in de eredivisie voor het laatst dat vóór 2 december al vier trainers waren vertrokken bij hun club. Henk ten Cate (Ajax), Ronald Koeman (PSV), Gert Aandewiel (Sparta) en Dennis van Wijk (Willem II) haalden toen om uiteenlopende redenen de kerst niet.