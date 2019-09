Groenendijk schrikt van ‘slechtste ADO’ sinds komst naar Den Haag

Door Yorick Groeneweg



Voor Fons Groenendijk was Feyenoord-uit als speler al de wedstrijd van het jaar. ,,Daar slecht spelen, kan bijna niet”, zei de trainer van ADO Den Haag vrijdag in zijn vooruitblik. Zijn spelers dachten daar blijkbaar anders over, want de trainer schrok vanmiddag wat hij van ze zag.

Quote Een gelijkspel was een wonder geweest. Fons Groenendijk ,,Ik was heel verrast door de eerste helft. We waren overal te laat en hebben Feyenoord nooit echt problemen kunnen bezorgen. Ook aan de bal waren we gewoon slecht. Er ging heel veel mis. Ook dingen die je normaal gesproken met je ogen dicht doet. Het was de slechtste eerste helft sinds ik bij deze club ben.”



Na 45 minuten geploeter, bleef het vervolgens verrassend rustig in het kleedlokaal van de bezoekers. ,,Er ging te veel mis om in de rust op te noemen”, verduidelijkte Groenendijk. ,, Ik kon wel als een dolle stier door de kleedkamer gaan en heel erg boos worden. Nu vond ik dat ik moest vertellen wat er eigenlijk misging.”

Met resultaat. Want hoewel Feyenoord in de tweede helft een versnellinkje terugschakelde, kwam ADO terug in de wedstrijd. Mede dankzij twee eigen doelpunten van de veel te genereuze gastheer. ,,We kwamen op 3-2 met nog acht minuutjes te spelen. Een gelijkspel was een wonder geweest, maar in voetbal heb ik gekkere dingen gezien. Dan was het wel een gestolen punt geweest.”

Het chagrijn overheerste dan ook bij de geel-groenen, ondanks de hartverwarmende knuffelactie van de supporters. ,,De eerste helft was een collectief falen. Daar hoor ik ook bij, want ik stuur de ploeg het veld in en daar loop ik niet voor weg. De tweede helft hebben we in ieder geval weer iets van een eigen gezicht laten zien, maar bovenal vind ik het jammer dat we zo de wedstrijd ingingen.”