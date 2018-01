Groeten uit Lagos

In gedachten bij NouriBijna alle eredivisieclubs zoeken deze winter in het buitenland de zon op. Onze clubwatchers reizen de ploegen achterna. Elke dag kunt u de rubriek ‘Groeten uit’ lezen. Vandaag Daniël Dwarswaard over de verrichtingen van Ajax in het Portugese Lagos.

Door Daniël Dwarswaard



Dit trainingskamp van Ajax in Portugal is het eerste na het afschuwelijke drama met Abdelhak Nouri. Je merkt het niet per se in de groep, maar bij een trainingsweek van Ajax in het buitenland gaan de gedachten altijd uit naar Nouri die tijdens de laatste zomerstage in Oostenrijk door het noodlot werd getroffen. En dat zal altijd zo blijven.

Quote Ik zie clubarts Don de Winter staan en bedenk me hoe zwaar hij het moet hebben. Aankomende zomer gaat Ajax logischerwijs niet terug naar dezelfde plek in het Zillertal waar zoveel tranen liggen. De club zoekt naar een alternatieve trainingslocatie in Frankrijk of Duitsland. Hier in Portugal moet ook ik aan Nouri denken. Precies een jaar geleden was Ajax hier ook, een halfuurtje verderop in Alcantarilha.



Na de training werden de spelers met kleine busjes van het veld naar het hotel gebracht. Het langst moest de chauffeur wachten op Nouri. Hij stond nog lekker te pielen met een bal op het veld. Hij lachte, bijna heel de week lang. Gewoon omdat hij deed wat hij het allerliefste deed. Eenmaal van het veld altijd die beleefde vragen. ,,Heeft u het hier naar uw zin? Heeft u een goede jaarwisseling gehad?’’

Terwijl zijn maatjes in Lagos trainen, hoopt de familie van Nouri 2500 kilometer verderop in Amsterdam op een wonder. Ik zie clubarts Don de Winter staan en bedenk me hoe zwaar hij het moet hebben. Natuurlijk handelde hij naar eer en geweten toen Nouri een hartstilstand kreeg. Maar (anonieme) experts vallen nu over elkaar heen om te zeggen dat de eerste hulp niet goed ging.