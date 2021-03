Groningen geeft Robben tijd en ruimte, ‘Haaland deelt vertrekwens met Dortmund’

Oranje gaat voor monstersco­re: ‘Gibraltar niet op adem laten komen’

29 maart Frank de Boer vindt dat het Nederlands elftal dinsdag in de uitwedstrijd tegen Gibraltar in de WK-kwalificatie minimaal vijf keer moet scoren. ,,En het liefst meer”, aldus de bondscoach tijdens een persconferentie in Zeist. ,,We moeten het tempo hoog houden en Gibraltar niet op adem laten komen.”