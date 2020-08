Groningen slaagt, nog zonder Robben, voor eerste test met publiek

Door Sjoerd Mossou



Voor een kleine 2500 toeschouwers trapte FC Groningen af voor zijn herstart in eigen stadion. Minder dan de 4100 fans die officieel mochten komen, maar voor het eerst in vijf maanden zat er in elk geval weer publiek in het Groningse stadion. Dat niet alle kaarten waren verkocht, zal ook met de afwezigheid van ster Arjen Robben te maken hebben gehad. De routinier wil zorgvuldig de tijd nemen voor zijn rentree, nog relatief vroeg in de voorbereiding.



De organisatorische en logistieke test met publiek verliep niettemin voorbeeldig. De toeschouwers hielden zich keurig aan de opgelegde coronaprotocollen, met alleen huisgenoten naast elkaar op vaste zitplaatsen, en met een gefaseerde in- en uitstroom van publiek. Alleen buiten het stadion kon eten en drinken worden besteld, terwijl vooraf een korte gezondheidsverklaring moest worden afgegeven. Stewards (veelal met mondkapjes) begeleidden het proces uitvoerig.