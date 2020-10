Gudde wijst clubs nogmaals op de protocollen: ‘Stop met verwijten maken naar elkaar’

De recente corona-uitbraken bij onder meer AZ, PSV en NAC zijn veelbesproken. De spelers dienen zoals bekend afstand te houden in de kleedkamers en bijvoorbeeld in de fitnessruimte. Gudde gaf ook aan dat de verwijten die door clubs over en weer af en toe worden gemaakt in de publiciteit, geen goed geen signaal zijn richting de politiek in Den Haag.



Zo vond Mike Snoei namens De Graafschap eerder iets van het aantal besmettingen bij concurrent NAC Breda. De KNVB vindt dat geen goed signaal en wil hoe dan ook voorkomen dat het voetballen weer moet worden stilgelegd. De bond hoopt juist dat als het aantal besmettingen straks weer zou dalen er een kans is dat er weer supporters in het stadion worden toegelaten.