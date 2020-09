Guimaraes over eventuele geldproblemen: Teixeira heeft altijd zijn salaris ontvangen

Huisgeno­ten brouwen zwammen­drank­je in studenten­huis: ‘Een succesvol­le, uit de hand gelopen corona-hob­by’

4 september De Utrechtse huisgenoten Lidewij Woltjes (23), Emmy van de Grift (21) en Maartje van Dijck (24) begonnen midden in de coronatijd in hun studentenhuis met het brouwen van kombucha: een gefermenteerd drankje op basis van thee en een levende zwam. Hun brouwsel met een eigenzinnige zure smaak bleek een succes: inmiddels heeft het drietal twee officiële verkooppunten in de horeca.