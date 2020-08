Gullit in UEFA-campagne tegen racisme: ‘We moeten erover praten, het aandacht geven’

Hij spreekt over de vorm waarin hij zelf racisme heeft meegemaakt. ,,Bij de paspoortcontrole op het vliegveld werd ik er altijd tussenuit gepikt. Altijd! Dan voel je je anders, ja. Racisme is een sociale kanker, die we met z'n allen moeten zien te genezen.”

Gullit zegt niet het idee te hebben dat hij mensen met racistische denkbeelden van gedachten kan laten veranderen. ,,Er zullen altijd mensen zijn die anders denken, die kun je niet overhalen of veranderen. Maar je kunt wel met je vinger naar ze wijzen en zeggen: Wat jij doet, is niet goed. We moeten erover praten en het aandacht geven. En dan niet alleen donkere spelers, alsjeblieft. Dit moeten we met de hele gemeenschap doen. Laten we zien wat we dan kunnen doen.”