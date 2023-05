Guus Hiddink (76) benoemd tot bondsridder van de KNVB: ‘Als er één coach dit verdient, is het Guus wel’

Guus Hiddink is benoemd tot bondsridder van de KNVB. Hiddink (76) werd vanmiddag verrast door bondsvoorzitter Just Spee. Hij ontving het eerbetoon vanwege de uitzonderlijke manier waarop hij het Nederlands voetbal over een lange periode in binnen- en buitenland vertegenwoordigd heeft, zo stelt de KNVB.

Hiddink was als speler actief bij De Graafschap, NEC, PSV, Washington Diplomats en San Jose Earthquakes, waarna hij begin jaren tachtig zijn trainerscarrière als assistent bij De Graafschap begon. Vervolgens bouwde de inmiddels 76-jarige Hiddink een indrukwekkende trainersloopbaan op. Zo maakte hij PSV zes keer landskampioen en in 1988 won hij met de Eindhovenaren de Europa Cup 1.

Verder was Hiddink onder meer als coach actief bij Real Madrid, Chelsea, het Nederlands elftal en ook de nationale elftallen van Zuid-Korea, Australië, Rusland, Turkije en Curaçao. In Zuid-Korea werd Hiddink in 2002 een nationale held door het elftal naar de halve finales van het WK te loodsen. In 2021 kondigde Hiddink officieel zijn afscheid aan als coach in het betaald voetbal. Tegenwoordig is hij nog wel actief voor Coaches Betaald Voetbal in de functie van voorzitter van de vakvereniging en belangenorganisatie voor professionals in het betaald voetbal en als persoonlijk begeleider van een aantal trainers.

Quote Guus kan terugkij­ken op een geweldige carrière waar ik alleen maar heel veel respect voor kan hebben Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman was een van de spelers in de PSV-selectie toen Hiddink in 1988 als coach de Europa Cup 1 won. ,,Als ik Guus Hiddink zou moeten typeren, dan denk ik dat het woord ‘peoplemanager’ als eerste bij mij opkomt. Ik kan me nog herinneren dat hij als jonge trainer na Hans Kraay sr. bij PSV kwam en daar zeer succesvol was. In die periode heb ik al dingen van hem opgepikt, zoals het belangrijk maken van spelers en ervoor zorgen dat ze een stem hebben bij allerlei zaken die spelen rondom het team. Guus kan terugkijken op een geweldige carrière waar ik alleen maar heel veel respect voor kan hebben. Als er één coach het eerbetoon van deze onderscheiding verdient, dan is het Guus wel", zegt de huidige bondscoach van Oranje.

Ook bondsvoorzitter Just Spee had mooie woorden over voor Hiddink: ,,Tot op de dag van vandaag is Guus Hiddink een voorbeeld voor zijn vakgenoten. Als geen ander bleek hij tijdens zijn loopbaan telkens in staat om ook te excelleren in andere culturen dan de onze en overal waar hij kwam wist hij spelers voor zich te winnen. Met zijn werkwijze en zijn persoonlijkheid heeft hij het aanzien van het Nederlands voetbal in binnen- en buitenland naar een hoger niveau getild. Het is bovendien geweldig om te zien hoe hij zijn kennis en kunde nu doorgeeft als mentor voor een volgende generatie trainers.”

