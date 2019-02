Guus Til leidt AZ naar simpele zege op armoedig NAC

Slagregens teisterden Breda waarna zich in het Rat Verlegh-stadion een duel ontspon dat gelijkenissen vertoonde met een Engels Championship-duel in de hoogste versnelling. Vol met capriolen en intense moddergevechten. Goed zou je zeggen voor het geplaagde NAC dat zo kon hopen op fouten van de ploeg in vorm AZ die er in het toch zeker wel zouden komen. Maar de storm van de ploeg in nood, zo vaak aanwezig tijdens het gecultiveerde avondje NAC, ging al na vijf minuten liggen.



Daarna nam het bijna perfect afgestelde AZ het heft in handen zoals het dat de afgelopen weken vaker doet tijdens wedstrijden. Soepel aanvallend en dansend in de regen. Achterin de nul houdend (nog steeds nul tegentreffers in 2019). Met ook een secuur passende Adam Maher, volledig opgeleefd bij de club waar het voor hem begon. Hij trok gisteren het spel naar zich toe als in zijn beste AZ-dagen.