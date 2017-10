Hans Kraay senior (81) overleden

Feyenoord moet in Limburg bewijzen dat de honger er nog is

17:46 Renato Tapia en Sven van Beek zijn er nog niet bij. Miquel Nelom is toegevoegd aan de lijst afwezigen van Feyenoord nadat hij een knieblessure had opgelopen tegen de amateurs van Swift. De ploeg die tegen Ajax onderuit ging, moet het dus gaan doen in Kerkrade tegen Roda JC. Op, hoogstwaarschijnlijk, twee wijzigingen na. Sam Larsson, die driemaal scoorde tegen Swift, in plaats van Jean-Paul Boëtius. Bart Nieuwkoop speelt wellicht in de plaats van Sofyan Amrabat.