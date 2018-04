Hans Kraay stapt op bij FC Lienden: 'Op gênante manier geschofferd'

,,Na afloop van de wedstrijd FC Lienden-Excelsior Maassluis vonden enkele sponsoren, die sinds jaar en dag bij de club zijn, het nodig om mij op dusdanig gênante manier te schofferen dat ik na twee nachten slapen heb besloten dat ik die mensen nooit meer wil en kan zien. Ik stop bij FC Lienden'' legt Kraay uit. ,,Er wordt anders naar me gekeken, sinds ik begin april genoodzaakt was, voor het eerst sinds de start van mijn trainerschap, te kiezen voor mijn werkgever FOX Sports. Daarmee een kwartier na aanvang van de wedstrijd Rijnsburgse Boys-FC Lienden aanschoof. Er is veel veranderd, dit ondanks de volledige steun van de clubleiding.''

,,Na afloop van de wedstrijd tegen TEC (0-2 verlies) heb ik met onze twee aanvoerders Leon Broekhof, Danny van de Meiracker en ook met Milad Intezar gezeten; zij zeiden in koor 'Opstappen is geen optie, we hebben jou nodig. Met jou zijn we vorig seizoen in deze sterke competitie zesde geworden. We gaan het dit seizoen ook weer redden.'''

Pijn

,,Stop ik nu met trots? Nee, totaal niet. Ik stop met pijn. Wanneer je vrouw met trillende benen en tranen in haar ogen bij de club staat waar je allebei zoveel van houdt, is het tijd om te gaan. Misschien dat ik in de toekomst nog een keer terugdenk aan alle mooie jaren die ik bij FC Lienden heb gehad. Misschien, maar voorlopig niet.''