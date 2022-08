Hattrick-held Steven Bergwijn en smaakmaker Antony loodsen Ajax ruim langs FC Groningen

Door Johan Inan Nadat Ajax vorige week Fortuna Sittard na rust op de knieën dwong met Brian Brobbey als invaller, besloot Schreuder tegen Groningen met de van Leipzig teruggehaalde spits te beginnen. Daardoor begon Dusan Tadic voor het eerst in twee jaar (Atalanta Bergamo uit: 2-2) als schaduwspits in een 4-3-3-formatie bij Ajax. En dat zal niet voor het laatst geweest zijn.

Het spelen met de vier kanonnen voorop bleek tegen Groningen voor herhaling vatbaar. Ajax had plots twee aanspeelpunten op het front en flanken om van te smullen. Het startschot voor een voetbalshow werd gegeven door Antony, die op rechts onmiddellijk dolde met zijn tegenstander. Een paar minuten later was het raak toen Devyne Rensch op diezelfde flank doorkwam, een afgemeten voorzet in huis had en Steven Bergwijn de bal na een borstaanname in het dak van het doel ramde.