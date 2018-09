Heeft Koeman wél de sleutel tegen Frankrijk?

Memphis: Ik ga Oranje niet in mijn eentje dragen

8 september Ronald Koeman stelt hem altijd op, en symbolisch droeg Wesley Sneijder donderdagavond zijn shirt met nummer 10 over aan Memphis Depay, het gezicht van de nieuwe generatie Oranje-internationals. ,,Memphis is echt een geweldige speler’’, zei Koeman nog maar eens in Parijs, aan de vooravond van Frankrijk-Nederland.