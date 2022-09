Heerenveen ontvangt doodsbedreiging na rechtszaak tegen mascotte: ‘Een absoluut dieptepunt’

Heerenveen ontsloeg Hendrik Pasveer die 22 jaar in het mascottepak zat. Volgens de leiding was een onwerkbare situatie ontstaan. De 52-jarige man stapte na het ontslag naar de rechter en woensdag werd hij in het gelijk gesteld, waardoor Heerenveen hem weer in dienst moet nemen.

,,Heerenveen kiest er bewust voor om dit naar buiten te brengen, omdat de club kenbaar wil maken dat er hiermee nu een grens is overschreden”, aldus de club over de doodsbedreiging. ,,Er is de laatste weken op bijna jolige wijze verslag van deze zaak gedaan, waarbij de club vindt dat de beeldvorming helaas ernstig vertroebeld is geraakt. De veiligheid van al onze medewerkers staat voorop. Er is bij de politie dan ook direct melding van deze bedreiging gemaakt.”

Heerenveen vindt het niet correct dat in de verhalen over de rel rond de mascotte personen binnen de club meerdere keren met naam en toenaam zijn genoemd. ,,De bedreiging is een absoluut dieptepunt in deze voor alle betrokken partijen vervelende zaak”, meldt de club. ,,Zoals reeds gemeld verschilt de clubleiding van mening met de uitspraak van de rechter, maar wordt deze uitspraak wel gerespecteerd. In dit kader zal op korte termijn een afspraak gepland worden om te kijken hoe de betreffende medewerker zijn werkzaamheden kan hervatten.”