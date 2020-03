Heitinga bezorgt maaltijden aan ouderen en zorgpersoneel: ‘We willen graag uitbreiden’

Heitinga was met een vriend aan het brainstormen: wat kunnen wij doen om ons steentje bij te dragen in deze crisis? Het werd dus een actie waarbij Heitinga, de sterrenkoks Ron Blaauw en Eugene van Angelbeek en hun kompanen dagelijks 200 maaltijden bezorgen bij mensen die dat in deze tijden verdienen. Heitinga: ,,We zijn al bij politiebureaus geweest, in ziekenhuizen, bij ouderen. Mensen die het op dit moment verdienen om een steuntje in de rug te krijgen. Met onze maaltijden willen we hen gezond houden én een compliment geven.’’



Heitinga heeft veel waardering voor het zorgpersoneel. ,,Deze mensen houden ons land nu overeind. Ongekend met welke inzet zij dat doen. Zij maken uren, dat is eigenlijk onmenselijk. De reacties op onze actie zijn hartverwarmend. Ik kreeg een berichtje van een arts die net onderweg was om coronapatiënten te vervoeren. Zij verdienen dit.’'