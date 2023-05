Heitinga is beetje klaar met vragen over zijn toekomst: ‘De afgelopen jaren zijn we verwend geraakt’

,,Ik ga er vanuit dat er achter de schermen hard gewerkt wordt en dat er duidelijkheid komt. Ik hoor het wel. Ik ben nu bezig met de volgende wedstrijd van zaterdag tegen AZ”, sprak Heitinga, die met Ajax in de competitie op de derde plaats staat en moet vrezen voor het mislopen van Champions League-voetbal volgend seizoen. ,,De afgelopen jaren zijn we verwend geweest. De gifbeker moet nu helemaal leeg. Daarna zul je weer moeten opbouwen en de juiste keuzes moeten maken. De positie waar we nu staan, is niet zonder reden. Je moet kijken naar de balans in het elftal en een sterke selectie krijgen. Dan gaat het erom dat je spelers haalt die er gelijk staan.”

Middenvelder Davy Klaassen wilde niet echt ingaan op de vraag wie er volgens hem komend seizoen als trainer voor de groep moet staan. ,,Er is heel veel onduidelijkheid binnen de club. Dat is denk ik nooit goed. We vertrouwen erop dat er hard wordt gewerkt aan duidelijkheid en dat we Ajax weer omhoog gaan helpen. Het is niet aan ons als spelers. Heitinga is waarschijnlijk in gesprek met directeuren Van der Sar en Mislintat. Wij zijn als spelersgroep druk met wedstrijden winnen, dat is onze baan en daar gaan we voor.”