Hekkensluiter FC Dordrecht te sterk voor Jong AZ

Voetbalpod­cast | ‘Het morele kompas was even stuk bij Heracles’

De eredivisie is hervat. Daarbij maakten Ajax en PSV geen fout. Dat viel niet te zeggen van de keepers en misschien ook wel van Heracles Almelo. Voor het eerst werd een bus opgewacht door supporters die hun ongenoegen uitten over een speler die meedeed. Daarover praat Etienne Verhoeff in de nieuwe AD Voetbalpodcast met Johan Inan en Mikos Gouka aan de hand van vier stellingen.

6:00