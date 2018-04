Helmond Sport blij met 'volksjongen' Alflen als nieuwe coach

Helmond Sport voerde de afgelopen weken gesprekken met verschillende kandidaten, zoals Mike Snoei, maar heeft in Alflen de juiste man gevonden. Dat stelt directeur Leon Vlemmings: ,,We zijn blij dat we met Robby snel een nieuwe trainer hebben gevonden die goed bij de club past. Als volksjongen sluit hij goed aan bij de volksclub Helmond Sport en heeft hij gezonde brutaliteit, die we ook op het veld terug willen zien."



Alflen voetbalde zelf bij onder meer bij Ajax, FC Utrecht, Vitesse, Sparta, Heracles en Cambuur. Als trainer was hij vijf jaar werkzaam bij FC Utrecht, waar hij één seizoen hoofdtrainer was. De afgelopen 2,5 jaar was hij assistent bij Heracles onder John Stegeman. ,,Ik wilde graag weer op eigen benen staan", zegt Alflen. ,,Aan de gesprekken met Helmond Sport heb ik een erg goed gevoel overgehouden. De keuze was voor mij makkelijk, ik ga volledig voor deze mooie kans."