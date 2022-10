Helmond Sport schorst aanvoerder Robin van der Meer na kritiek op opstelling

Van der Meer, die de laatste drie wedstrijden in de competitie gepasseerd werd door trainer Sven Swinnen, stelde tegenover het Eindhovens Dagblad dat hij in het duel in Deventer had laten zien dat hij in de basis thuishoort. Verder gaf de verdediger aan dat zijn reserveplek afbreuk doet aan zijn status als aanvoerder: ,,Dat ik vandaag die band draag, is prima. Maar als ik maandag tegen Jong PSV straks weer er naast sta en pas weer over een aantal wedstrijden mag opdraven is de vraag of ik dat nog wil.” Na een zucht: ,,Ach, dat is voor latere zorg.”